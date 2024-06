In quattro Comuni l’unico rivale è il quorum

Aspiranti sindaci "solitari" alla prova delle urne. Sono i candidati alla fascia tricolore che corrono da soli, senza rivali. Dal Casentino alla Valtiberina passando per il Valdarno, sono quattro i Comuni alle urne con uno schema insolito: accade a Talla con la candidata unica Eleonora Ducci, a Ortignano Raggiolo per la corsa di Emanuele Ceccherini. E ancora: Franco Dori candidato unico a Sestino, mentre a Castiglion Fibocchi Marco Ermini si presenta da solo al test elettorale. L’elemento che li accomuna è che sono tutti sindaci uscenti in cerca di un nuovo mandato. Ma c’è un altro aspetto che riguarda la particolarità della loro corsa in solitaria: se da un lato non hanno avversari con cui competere, dall’altro dovranno fare i conti con l’incognita del quorum. La vera sfida per ciascuno.

È necessario che si rechi alle urne il 40% degli elettori e il 50% dei voti che ogni candidato a sindaco dovrà prendere per farsi eleggere. Altrimenti la conseguenza sarà quella del commissariamento con altre elezioni dopo un anno.

Il più grande dei quattro comuni con un solo candidato sindaco è Castiglion Fibocchi con 2172 abitanti, mentre il più piccolo è Ortignano Raggiolo dove vivono 876 persone. Per le elezioni amministrative, lo scrutinio delle schede comincerà lunedì mattina e nell’arco di qualche ora sapremo se i quattro candidati "solitari" avranno superato le colonne d’Ercole delle urne. Per proseguire, oppure interrompere, il cammino alla guida del governo cittadino.