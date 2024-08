Il ricordo di Fausto Braganti. Una sala della biblioteca intitolata allo storico della città

SANSEPOLCRO

A Fausto Braganti, il biturgense che per lavoro si era trasferito a Boston e che è morto nel maggio dello scorso anno all’età di 82 anni, è stata intitolata la sala di consultazione della storia locale, situata al piano terra della biblioteca comunale di Sansepolcro. La cerimonia commovente, si è tenuta ieri mattina alla presenza di Pascale Queval e di Tania, rispettivamente moglie e figlia di Fausto. L’assessore Francesca Mercati ha spiegato come sia stato unanime il pensiero di rendere omaggio a colui che amava così profondamente questa città, la sua storia e i suoi abitanti. Nata da un’idea dell’associazione Vivere a Borgo Sansepolcro Pro Loco, la proposta di intitolazione è stata particolarmente apprezzata dall’amministrazione comunale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, rappresentanti delle associazioni locali e amici di Fausto, in un clima di grande emozione.

Pascale e Tanya hanno espresso gratitudine per il riconoscimento dedicato al loro caro, sottolineando l’importanza che lui attribuiva alla preservazione e alla diffusione della memoria storica del Borgo. Pascale ha condiviso piccoli aneddoti sulla passione di Fausto per la storia locale, testimoniata anche dalla sua opera "M’Arcordo", una raccolta di racconti orali e tradizioni del Borgo, che ha contribuito, e contribuirà, a mantenere vive le radici culturali della comunità. Il sindaco Fabrizio Innocenti ha sottolineato l’importanza di onorare personalità come Fausto e nella sala di lettura è stato anche inaugurato un bellissimo ritratto di Braganti, realizzato magistralmente dall’artista Maurizio Rapiti, un omaggio indelebile che lo farà vivere per sempre in questo luogo.