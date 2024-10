Il palcoscenico è donna. Guzzanti dopo la Piccolo. Sbarco di Stefano Fresi

Tra suoni e voci, tra incontri ed emozioni, il Teatro Verdi di Monte San Savino ha acceso i riflettori sulla stagione 2024/25. Il cartellone è realizzato da Comune, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Dopo la partenza con Ottavia Piccolo e i solisti dell’Oma, il prossimo appuntamento della stagione sarà con Stefano Fresi protagonista sabato 23 novembre, alle 21.15, con "Dioggene" scritto e diretto da Giacomo Battiato in una produzione Teatro Stabile d’Abruzzo, Stefano Francioni Produzioni-Argot. Domenica 8 dicembre, alle 21.15, sarà "Una relazione per un’accademia" di Franz Kafka, interpretato e diretto da Tommaso Ragno, ad animare il palcoscenico del Verdi. Una produzione Argot Produzioni in collaborazione con Pierfrancesco Pisani - Isabella Borettini per Infinito Teatro. I giovani interpreti protagonisti nel Circuito toscano", progetto speciale a cura di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, giovedì 19 dicembre, alle 21.15, Sofia Galvan e Stefania Menestrina animeranno l’evento conclusivo del 2024 con "Ototeman_what if. Il 2025 inizierà venerdì 10 gennaio, alle 21:15, con Alessandra Bedino, Teresa Fallai e Giulia Weber in "The Approach" di Mark O’Rowe, regia di Andrea Macaluso in una produzione Il Lavoratorio.

Il 24 gennaio alle 21.15, in occasione del Giorno della Memoria, Luisa Cattaneo e Gabriele Giaffreda porteranno sul palco del Verdi "Un autunno d’agosto" tratto dall’omonimo libro de la direttrice di Qn e La Nazione Agnese Pini nella riduzione teatrale di Elena Miranda. Regia di Luisa Cattaneo e musiche originali di Luca Roccia Baldini eseguite dal vivo da Madoka Funatsu alla fisarmonica. Il 6 febbraio, alle 21.15, appuntamento con "Le case del malcontento" dal romanzo di Sacha Naspini con Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, Roberto Gioffrè, Francesco Mancini. Caterina Guzzanti e Federico Vigorito saranno i protagonisti dell’atteso evento di venerdì 7 marzo, alle 21.15, in "Secondo lei", scritto e diretto da Caterina Guzzanti. Chiusura di stagione mercoledì 26 marzo, alle 21.15, con I Sacchi di Sabbia in "Pluto" da Aristofane. Adattamento e regia I Sacchi di Sabbia con la collaborazione e la consulenza di Francesco Morosi. Con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri. Evento speciale fuori stagione "Psycho Show un improbabile spettacolo…" il 4 aprile.

La Stagione del Verdi torna ad affiancare al serale la programmazione pomeridiana per bambini e famiglie, dal titolo "Andiamo a teatro", composta da quattro affascinanti appuntamenti domenicali tra danza, teatro e teatro di figura.

L’appuntamento inaugurale è fissato per domenica 22 dicembre, alle 17.30, con lo spettacolo "Eco-Quiz Show" di e con Eleonora Chiocchini e Françoise Parlanti. Domenica 5 gennaio, alle 17.30, il 2025 di "Andiamo a teatro" inizierà con lo spettacolo "Le 12 notti della Befana" con Patrizia Ascione e Stefano Cavallini in una produzione Habanera Teatro. "Il gatto con gli stivali" prodotto da Nata sarà il mattatore di domenica 2 febbraio, alle 17.30. In scena, tra fantasia e pupazzi, ci saranno Alessandra Bracciali e Iacopo Dice mbrini mentre firma testo e regia Livio Valenti. Musiche di Lorenzo Bachini. L’appuntamento conclusivo si terrà domenica 16 marzo, alle 17.30, con "Fantascienza. Il Robot e la Luce" prodotto da Kanterstrasse con il contributo di Regione Toscana.

