Il Natale scalda i motori: "Top secret sulle novità"

di Marco Corsi

SAN GIOVANNI

Pattinare sul ghiaccio attorno all’albero di Natale. A San Giovanni, quest’anno, per le festività, la pista di pattinaggio sarà più grande di quella dello scorso anno e regalerà una grande suggestione. Al centro, infatti, ci sarà il grande albero addobbato, rendendo l’atmosfera ancora più magica. "Torna a grande richiesta – hanno scritto i gestori in un post sui social - Grandissime novità per la seconda edizione. Vi diamo solo un piccolo indizio, ci sarà molto più ghiaccio". Lo scorso anno furono tantissimi i sangiovannesi e i valdarnesi che pattinarono in 400 mq di superficie. E il Natale 2024 non tradirà le attese. Per il resto è top secret sul programma. Ci saranno eventi per i più piccoli, con l’arrivo di Santa Claus e non mancherà l’accensione dell’albero di Natale in piazza Cavour che dava il via ufficialmente al cartellone. L’apertura della pista è prevista per il 7 dicembre e contemporaneamente saranno accese le luminarie in corso Italia, via Roma e via Garibaldi. Il cartellone, predisposto dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale, insieme alle tante associazioni del territorio, sarà presentato, con tutti i dettagli, nel giro di una settimana. La città sarà ricca di luci, facendo immergere chi passeggerà nel salotto buono e per le strade limitrofe nella tipica atmosfera del Natale.

Natale che è da sempre un momento di tradizione, ma anche di shopping e i commercianti del centro storico si aspettano una stagione all’insegna degli acquisti e dei regali da mettere sotto l’albero. Negli ultimi anni il mondo è cambiato, l’e-commerce è entrato prepotentemente nella vita di tutti noi, ma i cosiddetti negozi di vicinato rappresentano sempre un punto di riferimento. Non mancheranno anche iniziative benefiche. Come quella di entrare in un negozio, comprare un regalo, ma lasciarlo lì, in attesa che una associazione venga a ritirarlo e lo consegni ai bambini delle famiglie in difficoltà economica.

È l’iniziativa organizzata per il quinto anno consecutivo dal progetto "Cittadini Attivi", il "Regalo sospeso". Per tutto il periodo di Avvento sarà possibile acquistare, negli esercizi commerciali aderenti, una strenna in più da lasciare in negozio. L’associazione la raccoglierà e distribuirà a chi vive in condizioni economiche non ottimali nei giorni prima di Natale, in collaborazione con i servizi sociali.