Il milione trovato sotto l’albero di un altro Natale

Un milione di persone hanno abitato la Città del Natale. Tutto in un mese, quello dall’abbrivio, il 16 novembre a quello della quota raggiunta, nel fine settimana d’oro appena alle spalle. In mezzo le mille "vite" di luoghi, storie, attrazioni che mettono sul podio nazionale la città che non dorme mai. Non più Cenerentola, bensì sorella delle blasonate del nord. E da tutta Italia arriva la conferma: cento pullman nei tre giorni appena archiviati, 25 chili di cioccolata calda "spariti" in un solo giorno dalle scorte di Eurochocolate. Un assalto senza fine. Folla che resiste anche agli sgambetti del meteo. Numeri di un format di successo che gira su un cardine: un percorso che ne contiene molti altri in una scoperta continua. Tutti qui, nella città che non dorme mai.