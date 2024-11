Il marketing per l’impresa

Masterclass di marketing per giovani imprenditori sul futuro della vendita al dettaglio tra mondo fisico e digitale. La giornata di formazione e approfondimento, promossa dagli Under 42 del sistema Confcommercio Firenze-Arezzo in collaborazione con l’azienda Mantovani Srl, si svolgerà questo pomeriggio, a partire dalle 14.30, a San Giovanni nel polo culturale Palomar di piazza della Libertà e i nuovi alfieri dell’imprenditoria si confronteranno con il professor Danio Berti, docente di digital marketing all’Università degli Studi di Firenze e Ceo di Consulting & Management Partners Srl. L’appuntamento si focalizzerà sull’innovazione proponendo anche esempi concreti di aziende all’avanguardia che stanno affrontando i mutamenti della rete commerciale tradizionale per essere sempre più competitive in un mercato in continua evoluzione. Si parlerà dunque delle sfide che deve affrontare il commercio, come l’omnicanalità, ovvero la capacità di seguire il cliente in ogni campo integrando i vari canali di comunicazione nell’intento di fidelizzare il consumatore, e il phigital, integrazione tra esperienze fisiche e digitali applicata al settore. "Il marketing oggi non è solo una strategia per attrarre clienti, ma un vero e proprio motore di innovazione per le imprese", spiega Paco Mengozzi, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori delle province di Firenze e Arezzo. "L’incontro con il professor Berti - momento che ci aiuterà a comprendere l’importanza del phigital - sarà la chiusura di una giornata di formazione e condivisione". L’evento infatti rientra nel progetto Academy, tour itinerante alla scoperta delle realtà imprenditoriali del territorio che dopo gli incontri da Butali Spa, Ferragamo, Ditta Artigianale e Camping La Verna farà tappa da Mantovani.