Il “fenomeno” Punkcake visto da Giampiero Bigazzi

Arezzo, 27 settembre 2024 – Questo venerdì è stato ed è uno degli argomenti più dibattuti sui social, dove si sprecano complimenti e felicitazioni per i ragazzi valdarnesi dei Punkcake, che ieri sera hanno superato la prima prova del Talent X Factor su Sky, con una esibizione molto apprezzata su una canzone di Donatella Rettore. Sulla loro performance e sulla musica in generale ha parlato uno dei maggiori esperti del settore in Valdarno, Giampiero Bigazzi, anima dell'etichetta discografica Materiali Sonori di San Giovanni, che conosce la band valdarnese. "Ieri sera e stamani sono stato bombardato di messaggi e telefonate di congratulazioni per l’apparizione degli ormai leggendari Punkcake a X-Factor. Occhio: il merito è solo di questi cinque ragazzi valdarnesi (una bella rappresentanza… San Giovanni, Montevarchi, Loro Ciuffenna anzi Gorgiti-Modine e poi una specie di “base” a Figline, anzi al Restone…)! Della loro determinazione, della voglia di “giocare” con la musica, di quel filo di incoscienza fondamentale per ogni cosa", ha detto Bigazzi.

"Noi, la Materiali Sonori, gli abbiamo dato, in ambito locale, tutti gli spazi che ci capitavano, dalle collaborazioni con Arlo Bigazzi (e Stefano “Dona” Donato) al Circolo Arci di Modine per Orientoccidente, al PAF di Ponte alle Forche, dalle apparizioni (micidiale quella del 2023!) alla Festa Della Musica di San Giovanni Valdarno organizzata insieme alla Pro Loco, fino al sostegno dell’avventura del Circolo ARCI di Restone (anzi Red Stone) - ha ricordato Giampiero Bigazzi - E ora li vediamo lì, spenseriati e decisi, sempre se stessi, al cospetto di un intelligente Manuel Agnelli. Troppo forti. Forza Punkcake! Lunga Vita al Rock! Ci vediamo il 5 ottobre al compleanno dell’Anpi alla Penna…"