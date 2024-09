Il Cinema Eden inaugura il murale della rinascita

Arezzo, 25 settembre 2024 – Questo invito al Cinema Eden di Arezzo non sarà per vedere un film, né per prendere parte ad uno dei tanti incontri con registi e artisti proposti dalla sala aretina.

Non di meno, per l’Eden, sarà uno tra gli appuntamenti più importanti di questi ultimi anni, certamente il più importante del 2024. Uno di quei momenti che tracciano il confine di una storia, il limite tra il prima e il dopo, in questo caso un ponte di linee e colori tra passato e futuro.

Lunedì 30 settembre, alle 12:30, presso gli esterni del Cinema Eden di Arezzo, sarà infatti inaugurato ufficialmente – anche se in tanti l’hanno già visto e fotografato – il murale che segna la chiusura della campagna di crowdfunding “Non ci resta che piangere”, la fortunata campagna – fortunata grazie all’impegno economico di tanti aretini e non solo – che, iniziata il 20 ottobre 2022, ha permesso all’utima sala cinematografica nel centro storico di Arezzo di continuare la propria programmazione.

«Al di là della campagna chiuderemo lunedì un lungo laboratorio, strutturato in varie fasi, realizzato per mantenere la nostra promessa: dire grazie ai tanti sostenitori che non hanno mai smesso di credere nel valore e nell’importanza di questa storica sala cinematografica – ha dichiarato Massimo Ferri, Presidente di Officine della Cultura. – Nomi che da lunedì si trasformeranno in custodi dell’Eden».

La stampa e la cittadinanza sono invitati a prendere parte all’evento che vedrà tra i partecipanti i gestori della sala, Officine della Cultura, e il Liceo Artistico di Arezzo, che ha curato, insieme ai suoi studenti e ad Officine, le tante fasi della realizzazione del murale.

Per il Liceo saranno presenti, oltre ad una delegazione degli studenti, il Dirigente Prof. Luciano Tagliaferri e il Prof. Gerardo Gallifoco. Si ricorda che nel foyer dell’Eden è ancora possibile visionare i bozzetti presentati dagli studenti del Liceo nell’ambito del laboratorio che ha portato alla realizzazione del murale. Idee e proposte di alto livello tra le quali si è imposta l’opera di Sara Ranieri che ora dà luce e colore all’Eden.