Il Cassero si trasforma. Apre anche gli animali

Un museo amico degli animali. E’ il Cassero per la Scultura di Montevarchi che diventa "Pet friendly" e apre le porte agli amici a quattro zampe dei visitatori. "Un’opportunità – ha commentato il sindaco Silvia Chiassai Martini – che rappresenta un ulteriore passo verso l’inclusività". L’innovazione sarà celebrata con una serie di eventi promossa in collaborazione con Enpa Valdarno e Fioranna Edizioni. Si inizia domani mattina alle 9.15 con l’incontro rivolto agli alunni degli Istituti Comprensivi cittadini, per proseguire sabato 12 ottobre, dalle 15.30, con il laboratorio "Piccoli animalier crescono" per bambini dai 5 ai 10 anni e la presentazione del libro "Molly, una storia vera", scritto da Ida Armano e illustrato da Lisa Molinaro, che narra la vicenda di una cagnolina approdata in canile con i propri cuccioli e poi adottata. L’intento infatti è anche lanciare una campagna di informazione contro l’abbandono degli animali e per adozioni consapevoli, raccogliendo fondi per sostenere l’opera di protezione e cura degli amici a quattro zampe svolta dai volontari dell’Ente Nazionale nel territorio. "Siamo entusiasti di aderire ad una bellissima iniziativa che unisce la cultura alla sensibilità – ha dichiarato Luigia Bassan di Enpa Valdarno – e produce un risultato di grande civiltà. Il libro peraltro ricorda quanto accaduto di recente a Levane, una cagnetta abbandonata che ha partorito dentro una grotta. Siamo riusciti a recuperarla con i suoi cucciolini che adesso sono nel nostro canile". La direttrice de Il Cassero Federica Tiripelli ha sottolineato l’importanza dell’intervento alla due giorni di iniziative anche di Enpa Nazionale, dei cinofili e dei veterinari "che ci aiuteranno nell’obiettivo di valorizzare il rapporto con gli animali e per combattere ogni forma di abbandono".