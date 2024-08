If, burattini e attori in scena. Torna il Terre In festival

Va avanti a suon di spettacoli e prime l’edizione 2024 di Terre in Festival la rassegna di Laboratori Permanenti che, attraverso la sua dimensione diffusa, offre in vallata spettacoli capaci di coniugare il piacere dell’occasione culturale estiva con la forza dei contenuti. Appuntamento fino al 21 settembre con spettacoli che animeranno le piazze, i musei e i luoghi emblematici dei comuni coinvolti con la direzione artistica di Caterina Casini. Stasera alle 21 appuntamento a Sestino, al Teatro Pilade Cavallini e domani 18 agosto alle 21 a Badia Tedalda, al Museo comunale dell’Alta Valmarecchia toscana con If (sulle possibilità di un incontro) una produzione Compagnia 9CTeatro Aps di e con Gaia Amico e Nicola Lorusso con le marionette a figura umana a cura di Gaia Amico. Lo spettacolo è Vincitore Bando Portraits on stage e va in scena in prima nazionale. "Talvolta un uomo e una donna aspettano una vita intera per condividere un solo momento. Ma cosa implica, cosa scuote uno sguardo, un contatto, un incontro?". I protagonisti sono umani e fantocci, un innesto di reale e irreale che subito cattura l’attenzione. Due anziane marionette a dimensione umana interagiscono tra loro, animate e manipolate da due attori, corrispettivi spiriti nella dimensione vitale. La costruzione della vecchia e del vecchio si è ispirata all’audiovisivo Disneyano per indagare proprio il termine "animazione", nel senso di animare: dare un’anima a un’immagine". Il progetto si basa sul meccanismo della rivelazione, fin dal primo ingresso dei personaggi. Solitamente il "manipolatore" è nascosto alla vista, qui fa parte integrante della vita scenica.