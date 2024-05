I Vallesanta Corde in concerto a Spazio Seme con Proxima Music

I Vallesanta Corde in concerto ad Arezzo. Il trio tedesco-casentinese tornerà a suonare in città alle 21 di domenica 26 maggio, a Spazio Seme in via del Pantano, in una serata che permetterà di vivere un incalzante viaggio nella musica tradizionale e popolare di diversi angoli del mondo: dalla fierezza dei ritmi balcanici alla leggerezza dello swing, dalla malinconia del tango alle ballate irlandesi. L’appuntamento, a ingresso gratuito con offerta per gli artisti, è promosso dalla scuola Proxima Music che ha rinnovato il proprio impegno nello sviluppo dell’educazione musicale sul territorio aretino, affiancando i tradizionali corsi di canto e strumento all’organizzazione di eventi dove ascoltare dal vivo le note di grandi interpreti del panorama nazionale e internazionale. Andreas Petermann al violino, Fabio Roveri alla chitarra e Renate Titze al contrabbasso sono i tre artisti che condivideranno il palco di Spazio Seme, andando a fondere le note dei rispettivi strumenti per dar vita a sonorità inedite e originali. Il concerto sarà un’occasione per ascoltare dal vivo il progetto di valorizzazione dei brani della tradizione popolare condotto dai Vallesanta Corde che, avviato in località Doccione alle pendici del sacro monte della Verna, fa affidamento su un repertorio ricco e variegato tra musica klezmer, zingara, tango, swing e jazz, con armonie spesso nostalgiche e malinconiche che si alternano alla gioia, alla felicità e alla vitalità orgogliosamente espresse dalle minoranze etniche. Il concerto sarà anticipato da un’esibizione della Little Fingers Guitar Club, l’orchestra di chitarre dei giovani allievi dell’Istituto di Musica di Montepulciano, che sarà coordinata dal maestro Pier Francesco Manneschi e che proporrà alcuni brani contemporanei reinterpretati in una chiave collettiva per dimostrare come il suonare insieme possa essere veicolo di educazione e di divertimento. Posti limitati, consigliata la prenotazione: [email protected].