I giovani del Rugby Valdarno sugli scudi

Arezzo, 26 settembre 2024 – Prima partita e primo successo per il neonato progetto under 16 del Rugby Valdarno, in condivisione con Valdisieve Rugby e Mugello Rugby. Al Florio Turrini, il campo di casa, si impongono sul Florentia Rugby per 26-17, 4 mete contro 3 degli avversari. Ottima la prestazione dei ragazzi, che nonostante fossero alla loro prima partita insieme, hanno già mostrato un'ottima intesa e un bel gioco di squadra. Al termine, hanno festeggiato insieme agli avversari nell'area Terzo Tempo. Prossimo impegno, domenica prossima a Foligno. Buon avvio di stagione anche per la categoria U14 del Valdarno Rugby: i Lupi hanno affrontato domenica ad Arezzo in un triangolare il Vasari Rugby ottenendo un pareggio (5-5) e battendo successivamente il Kontado Rugby (21-12). La squadra si è dimostrata meglio organizzata in campo rispetto allo scorso avvio di stagione, con i nuovi acquisti provenienti dalla categoria U12 già ben amalgamati ai "veterani".