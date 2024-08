I balli e i canti toscani. Tradizione col Triotresca

Il Festival delle Musiche torna a Civitella in Val di Chiana con la musica tradizionale per ballo presentata da un trio d’eccezione con una lunga esperienza di piazza. Avrà il suono e il tempo della Toscana più autentica il ritorno del Festival delle Musiche a Civitella in Val di Chiana con il concerto del Triotresca, tra balli tradizionali e canti toscani. L’appuntamento è per stasera, il concerto si terrà in Piazza Don Alcide Lazzeri, con inizio alle ore 21:15 ad ingresso libero, e vedrà protagonisti sul palco Stefano Tartaglia piffero, flauto dritto, Giorgio Castelli alla fisarmonica, voce e Silvio Trotta alla chitarra, con l’animazione e le danze a cura di Francesca Barbagli. Fulcro della serata sarà la musica tradizionale per ballo diffusa nell’area appenninica centro-settentrionale, dall’Umbria fino alla Liguria. Il trio, che ha un’esperienza ventennale nella ricerca e riproposizione della musica popolare, presenta in modo schietto e coinvolgente tutti balli tradizionali sia "staccati", come gighe, monferrine e manfrine, sia "di coppia" come polke, mazurke e walzer. Oltre ai balli saranno presenti alcuni canti tradizionali in particolare toscani. Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con Associazione Resonars, Associazione Ritmi, Associazione Jazz On The Corner, A.S. Monteservizi. Si svolge con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano, Marciano della Chiana e Monte San Savino. Direzione artistica sono di Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini.