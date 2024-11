"Helen e Anne" al teatro di Cavriglia, Chieli alla Misericordia

Continua con successo, al Teatro Comunale di Cavriglia, la nona edizione della rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune e da Materiali Sonori. Stasera alle 21.15, verrà presentato il quarto appuntamento: "Helen e Anne - Narrazione a due voci" con Chiara Cappelli e Ilda Fusco. Tratto dalle opere di Helen Keller è un lavoro tetrale prodotto dalla compagnia In Fabula con la regia di Mirko Angelo Castaldo. "Helen e Anne" e` un racconto, con due protagoniste, che esplora l’intenso rapporto tra Helen Keller, celebre scrittrice e attivista americana (1980-1968), e la sua insegnante Anne Sullivan, la maestra che la prese per mano ancora bambina e che le restò accanto per oltre quarant’anni. Ispirato all’autobiografia di Keller, lo spettacolo narra la lotta di una bambina sordo-cieca per uscire dall’isolamento e trovare il proprio spazio nel mondo. Attraverso la guida instancabile di Anne, Helen riesce a superare le barriere della comunicazione e a scoprire il potere delle parole. In un tempo in cui la difficolta` di comunicare appare piu` pressante che mai, Helen e Anne si fanno specchio del bisogno universale di entrare in relazione con l’"altro", esplorando temi come la famiglia, il corpo e il tentativo di esprimere noi stessi. La storia di Helen Keller e` la nostra storia, un racconto di resilienza e scoperta reciproca.

Al teatro alla Misericordia di Sansepolcro va in scena Il canto sulla polvere di Alessandra Chieli, la porva aperta al pubblico stasera alle 21. Il canto sulla polvere - Invocazione a Ingeborg Bachmann è una trama di storie, poesie e immagini, in cui la parola come in un radiodramma diventa musica, dove l’amore e il dolore e l’aderenza così forte alla vita riecheggiano, diventano, corpo, si aprono ad altri mondi. Il primo studio dello spettacolo è stato finalista al Premio Dante Cappelletti 2023. Alessandra Chieli è attrice, cantante e chitarrista, in teatro è anche regista e autrice. Da anni porta avanti la sua personale ricerca su voce e suono.