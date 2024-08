Guardia di Finanza, arriva De Gregorio

Arezzo, 26 agosto 2024 – In questi giorni si è svolto l’avvicendamento, al Comando del Gruppo di Arezzo, tra il Ten. Col. Salvatore Mirarchi ed il Ten. Col. Emilio De Gregorio. Il Ten. Col. Salvatore Mirarchi lascia il Gruppo aretino dopo tre anni, nel corso dei quali ha conseguito importanti risultati in materia di polizia economico finanziaria.

L’Ufficiale andrà a ricoprire l’incarico di Comandante del Gruppo di Verbania. Assume l’incarico di Comandante del Gruppo di Arezzo il Ten. Col. Emilio De Gregorio, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari.

L’Ufficiale, 43 anni, sposato con due figli, si è arruolato nel Corpo nel 2003, frequentando il corso presso l’Accademia della Guardia di Finanza al termine del quale ha conseguito la laurea in scienze della sicurezza economico-finanziaria. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio, prevalentemente in incarichi operativi, in provincia di Napoli (Ischia), Chieti, Catanzaro, e Bari.

Nello stesso periodo, ha avuto luogo l’avvicendamento, al Comando del Nucleo Operativo dipendente dal Gruppo di Arezzo, tra il Tenente Raffaella Luogo, trasferita – dopo tre anni di permanenza ad Arezzo – al Comando della Compagnia di Ostuni, e il subentrante Tenente Pasquale di Vilio, proveniente dall’Accademia del Corpo.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Walter Mazzei, ha rivolto il suo ringraziamento al Ten. Col. Salvatore Mirarchi e al Ten. Raffaella Luongo, per le attività svolte, augurando loro di continuare a conseguire importanti traguardi professionali, e ha formulato i migliori auguri di buon lavoro al Ten. Col. Emilio De Gregorio e al Ten. Pasquale di Vilio.