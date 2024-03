Gli studenti donatori di sangue. Altre classi pronte all’iniziativa

BIBBIENA

Donatori di sangue speciale al Centro Trasfusionale Casentinese. Sono gli studenti dell’Isis Fermi di Bibbiena con la loro professoressa Maura Pagnini, docente di lingua e letteratura italiana, che si sono cimentati in quella che è un’opera caritatevole dall’alto valore morale. La donazione di sangue appunto. All’iniziativa hanno aderito diversi alunni con lo scopo di rendersi utili per gli altri e soprattutto per i bisognosi. Una lezione di educazione civica molto importante, a seguito della quale gli studenti sono diventati cittadini attivi. Non tutti poi alla fine sono diventati effettivamente donatori, c’era chi non era ancora maggiorenne, chi non poteva farlo per motivi di salute e chi aveva fatto da poco un tatuaggio, ma tutti hanno compreso l’importanza di questo gesto. E anche le famiglie sono rimaste molto soddisfatte. I ragazzi si sono spronati l’uno con l’altro e anche chi non ha donato ha fatto il tifo per coloro che invece hanno potuto e deciso di farlo. Visti i controlli sanitari obbligatori, che precedono la donazione, gli studenti hanno compreso anche l’importanza di monitorare il proprio stato di salute in maniera continuativa nel tempo e di condurre uno stile di vita sano ed equilibrato. In termini numerici, si tratta di sette donatori su quattordici alunni appartenenti alla classe quinta del corso di meccanica, mentre sono stati in cinque su ventuno quelli della classe quinta del corso di informatica. Visto il successo dell’iniziativa, in accordo col dirigente scolastico e con gli stessi ragazzi, è stato deciso di fare anche una nuova donazione, alla quale si aggiungeranno con ogni probabilità tre o quattro alunni per classe. Il progetto verrà proposto ogni anno a tutte le classi quinte. So.Fa.