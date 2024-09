Gli insegnanti in ritiro. Due giorni alla Verna

CHIUSI DELLA VERNA

Un corso di formazione "emozionale" al Santuario de La Verna per docenti e personale Ata. Per il terzo anno consecutivo l’Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini" di Lucignano organizza per domani e martedì al Santuario della Verna un momento intensivo di attività formativa rivolto a tutto il personale scolastico, docente e Ata.

"Si tratta di un’esperienza particolare, che abbiano condiviso con tutto il personale scolastico che, negli anni scorsi, ha sperimentato questa formazione prima a Rondine Cittadella della Pace e, l’anno scorso, a Pieve di Romena – dice il preside Cristiano Rossi – Crediamo, infatti, che lavorare sulle relazioni possa aiutarci a stare bene e, quindi, a lavorare meglio. La Verna, il luogo individuato quest’anno per il nostro ‘ritiro’ motivazionale, è un contesto carico di spiritualità francescana che rappresenta, universalmente, i valori di cura e accoglienza. Il tema-guida che abbiamo scelto per questa occasione è ‘prendersi cura’: di sé, degli altri e dell’ambiente. Essere educatori e formatori significa scegliere un lavoro che ha la cura come cifra del proprio agire. La scuola deve essere in grado di far crescere, formare, rendere pienamente cittadini e cittadine i nostri studenti e le nostre studentesse, volerne il loro ben-essere". "Per farlo – prosegue Rossi – dobbiamo avere cura di tutto ciò che appartiene alla nostra professione, che è fatta di metodologie didattiche e teorie pedagogiche, ma che necessita, anche, di competenze relazionali necessarie a creare empatia e capacità di ascolto. Sappiamo capire quando un bambino è triste, quando uno studente è distratto da qualche pensiero che lo fa stare male: siamo in grado di entrare in empatia e di prenderci cura della sfera emotiva e relazionale dei nostri ragazzi". L’accoglienza, la cura, l’ascolto, la condivisione, la comunicazione e il conflitto rappresentano, elementi ricorrenti dell’agire professionale; per poter rafforzare questi aspetti, verranno organizzati, nel corso dei due giorni, laboratori formativi attivi, gestiti da tre equipe formative: Marco Montanari, filosofo e counsellor della Fondazione "Verso", Stefania Lorenzini pedagogista che collabora già con l’istituto, Fabio Pasquale, experential trainer. Il personale scolastico, diviso in tre gruppi eterogenei sperimenterà, con le tre equipe, momenti e percorsi di ascolto, gioco e attività.