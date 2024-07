Girone di serie D: giorni decisivi

Sono giorni molto importanti per la futura composizione dei gironi di serie D. La Lega Nazionale Dilettanti non ha comunicato ufficialmente una data della loro stesura ma a fronte della rinuncia di quattro sodalizi, bocciati dagli organi di revisione del massimo torneo dilettantistico, ci saranno quattro ripescaggi dal campionato di Eccellenza con uno di questi che riguarderà la toscana Zenith Prato, uscita lo scorso maggio sconfitta dagli spareggi per salire in quarta serie.

Le avversarie di Sangiovannese, Montevarchi, Terranuova e dell’altra valdarnese Figline saranno note tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima ma non dovrebbero esserci sostanziali cambiamenti rispetto alla scorsa annata, con 13 toscane ai nastri di partenza, tre umbre come l’Acf Foligno, il Trestina oltre all’Orvietana e due laziali col probabile ritorno del Flaminia Civita Castellana e una tra Roma City, che gioca le sue gare a Riano a nord della capitale, e Ostiamare.