Giostra: Lazzeri confermato alla regia. Oggi in Duomo torna l’Offerta dei ceri

AREZZOEnrico Lazzeri è stato confermato coordinatore di regia della Giostra del Saracino anche per le due edizioni del 2025. E la sua prima uscita ufficiale da coordinatore per il 2025 sarà proprio oggi in occasione della cerimonia dell’Offerta dei ceri al Beato Gregorio X che si terrà alle ore 19 in Duomo, preceduta alle ore 18 dall’esibizione di Musici e Sbandieratori in piazza San Jacopo. Lazzeri ha iniziato a svolgere il compito di coordinatore di regia nel 2021 e anno dopo anno ha contribuito a rendere sempre migliore la scenografia della Giostra. Da oggi parte con un nuovo anno di incarico. Nella cerimonia dell’offerta dei ceri di oggi ci saranno novità? "Nessun cambiamento - dice il coordinatore di regia Enrico Lazzeri - il palinsesto dell’offerta dei ceri è perfetto così com’è. Va avanti da anni ed ormai è una cerimonia consolidata, che richiama ogni anno in cattedrale tantissime persone. Per cui non ci saranno alcune novità". Riguardo alle giostre ci sono invece dei cambiamenti da fare a livello di regia? "Quest’anno vogliamo lavorare molto sulla cura della scenografia e del rispetto dei vari palinsesti, su come dovranno muoversi i figuranti dei quartieri e degli altri gruppi. Faremo come ogni anno due riunioni prima delle giostre appunto per dare alcune linee guida e dettami su tutto questo. Ma quest’anno vogliamo ritrovarci qualche volta in più anche per cercare di migliorare sempre di più la scenografia della manifestazione e rispettare i palinsesti delle varie cerimonie. La coreografia della Giostra è già buona, ma come tutte le cose può migliorare. E a questo punterò, con la collaborazione di tutti: quartieri e altri gruppi della Giostra".

So.Fa.