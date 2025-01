Giornata di festa in pediatria

Con un giorno di anticipo la Befana di Porta Romana regala dolciumi ai piccoli ricoverati. Calze alle quali si sono aggiunti i doni dei bambini della scuola elementare di Tregozzano consegnati dai Clowndottori_ La Befana arriva in anticipo al San Donato con tante calze colorate per i bambini della Pediatria dell’Ospedale di Arezzo. Sono quelle che il Rione Porta Romana di Castiglion Fiorentino ha consegnato stamani ai piccoli ricoverati nel reparto diretto dal dr. Marco Martini. Calze piene di caramelle e dolciumi per allietare i giorni trascorsi in ospedale. Una visita seguita a ruota dall’arrivo della Misericordia di Arezzo e dai Clowndottori della Valigia dei Sorrisi che hanno portato in Pediatria un tocco di colore consegnando i doni che i bambini della scuola elementare di Tregozzano hanno raccolto per i piccoli degenti del Reparto.