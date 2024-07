Fondi Pnrr per il sistema elettrico

Ancora investimenti sul sistema elettrico grazie ai fondi Pnrr. Questa volta toccano il Comune di Castiglion Fiorentino. A realizzarli ci pensa sempre E-Distribuzione società del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Dopo aver concluso il piano di potenziamento con i progetti "Resilienza" ed "E-Grids", in collaborazione con l’amministrazione comunale, sta infatti promuovendo una serie di ulteriori interventi per ottimizzare il servizio e contribuire alla digitalizzazione del sistema elettrico. Ieri sono conclusi i primi tre interventi che, a partire da lunedì scorso, hanno interessato alcune aree del paese. I tecnici dell’azienda elettrica stanno infatti effettuando un importante restyling degli impianti sottesi alla cabina primaria Chiana, che costituisce una delle porte di ingresso dell’energia in paese. Con queste prime operazioni, le apparecchiature elettromeccaniche delle cabine comprese tra via della Misericordia e viale Mazzini sono state sostituite con componentistica totalmente automatizzata che porterà benefici in situazioni ordinarie e anche in caso di disservizi, perché con manovre in telecomando sarà possibile isolare il tratto di rete interessato e ripristinare il servizio con bypass temporanei da linee di riserva, cosiddette controalimentanti. Le attività si sono svolte in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e hanno richiesto alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane e mesi e interesseranno altre aree del centro e dell’area industriale.