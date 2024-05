Fiera del fiore e rame. Il maltempo la fa slittare. Domenica evento doppio con Santa Margherita

Il maltempo frena la tradizionale fiera cortonese del Fiore e del Rame. Prevista per la giornata di oggi subisce uno slittamento di pochi giorni per dribblare la pioggia attesa copiosa nella giornata di festa odierna.

L’appuntamento viene rimandato di poco. È nuovamente fissato per domenica 5 maggio in concomitanza, per altro, con la seconda festa dedicata alla patrona cortonese Santa Margherita.

Domenica, dunque, il centro storico di Cortona accoglierà vivaisti e artigiani e si trasformerà in un giardino. Si tratta del la quarta edizione di questo rinnovato appuntamento che affonda le radici nella tradizione cortonese, dedicato alle imprese del mondo florovivaistico che torna ad abbinarsi con la manifestazione del rame lavorato. La manifestazione promossa dall’amministrazione comunale è organizzata dalla Confesercenti in collaborazione con il Consiglio dei Terzieri.

"Il nostro obbiettivo - spiega Lucio Gori vicedirettore di Confesercenti- è quello di trasformare in suggestivi spazi verdi ricchi di fiori, colori e curiosità alcuni dei luoghi maggiormente conosciuti del nostro centro storico. Avremo la presenza di vari vivaisti non solo locali, che con la loro consueta professionalità daranno un’immagine ancora più suggestiva ed accogliente di Cortona ai numerosi visitatori".

"Anche quest’anno - sottolinea Riccardo Tacconi Presidente del consiglio dei Terzieri - ci saranno numerosi espositori con oggetti in rame lavorato non solo locali. Questa tradizione artigianale continua a suscitare attenzione ed interesse da parte di visitatori e clienti. Da segnalare inoltre la presenza di alcuni artigiani locali con oggettistica floreale come decoupage, coppi decorati, cestini floreali".

Intanto Cortona può brindare ad un’ottima ripartenza turistica complici i due ghiotti ponti del 25 aprile e del 1° maggio.

"Per il ponte del 25 Aprile segnaliamo molta affluenza sia italiana che straniera – conferma Denise Perathoner responsabile dell’info point turistico di Cortona. Gli italiani provenivano in particolare dal Lazio, dalla Lombardia, dal Veneto e dal Piemonte. Da segnalare anche molto del cosiddetto ‘turismo lento’ ovvero coloro che scelgono le vacanze in bici o a piedi che sono arrivati a Cortona attraverso la via Romea Germanica sia per la via Lauretana".

Ripartenza turistica che ha toccato tutto il settore comprese le guide turistiche che si dicono complessivamente soddisfatte dell’andamento di questi giorni. "Non mancano gli stranieri – confermano le guide di Federagit Confesercenti - tra cui numerosi americani che visitano la Toscana e immancabilmente si fermano anche a Cortona. Il loro entusiasmo è sempre contagioso, perché rimangono affascinati dalle origini così antiche della nostra città e dalle bellezze che trovano intatte ancora oggi. Molti di loro restano legati anche al libro e al film Under The Tuscan Sun e chiedono curiosità su autrice e location impresse nel film".