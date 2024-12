Festività natalizie. Cambiano gli orari delle sedi accademiche

Festività natalizie, gli orari delle sedi universitarie. Le strutture dell’Università di Siena ad Arezzo, compresa la Biblioteca di Area Umanistica, e a San Giovanni Valdarno rimarranno chiuse per le festività natalizie dal 24 al 28 dicembre e dal 2 al 6 gennaio compresi come da calendario accademico pubblicato all’indirizzo: www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/calendario-accademico. Dal 7 gennaio riprenderanno i consueti orari di apertura per tutti i servizi. Gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito unisi.it.