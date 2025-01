Dolcezza e magia. Eventi per la Befana

Dolcezza e magia per gli ultimi eventi del ricco calendario di iniziative natalizie del comune di San Giovanni. Protagonista assoluta di queste ore sarà la befana con ben tre appuntamenti che chiuderanno definitivamente il programma dei tanti eventi che hanno preso il via agli inizi di dicembre. Si inizia oggi alle 17.30 con l’iniziativa "La Befana racconta… storie, leggende e merenda", che si terrà allo Spazio Soci BiblioCoop di San Giovanni Valdarno. Un appuntamento pensato per grandi e piccini, dove la Befana intratterrà i presenti con racconti incantati e storie legate alla tradizione, accompagnati da una gustosa merenda a cura della sezione soci Coop di San Giovanni. Domani a Palomar, la Casa della Cultura in Piazza della Libertà, ospiterà l’evento "La Befana vien di… sabato". dove i bambini saranno coinvolti in letture, musiche e un laboratorio creativo tutto dedicato alla Befana. Grazie alla collaborazione con i volontari della Bibliocoop, i piccoli avranno la possibilità di conoscere meglio la figura della Befana attraverso attività ludiche e un incontro speciale con la dolce vecchietta. La prenotazione è obbligatoria e sarà possibile farla chiamando il numero 0559126303 o scrivendo a [email protected]. Il giorno clou, naturalmente, non può essere che lunedì col tradizionale appuntamento de "La Befana dei vigili del fuoco". Alle 16, davanti a Palazzo d’Arnolfo, la Befana si calerà dal celebre palazzo simbolo della città per distribuire caramelle e cioccolatini a tutti i bambini presenti in piazza Cavour. Un momento di meraviglia, in cui i più piccoli potranno anche ammirare i mezzi dei vigili del fuoco distaccamento di Montevarchi, che li porteranno in piazza per farli scoprire da vicino.

M.B.