Cortona, ordinanza del sindaco per la scuola di Terontola

Arezzo, 24 giugno 2024 – Il combinato disposto fra maltempo e cantiere per la sostituzione della copertura ha causato disagi alla scuola Paliotti di Terontola.

Il sindaco di Cortona ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto la chiusura dell’edificio, in questi giorni ancora frequentato dagli alunni della scuola dell’infanzia. I problemi sono stati riscontrati stamani, prima dell’ingresso degli scolari.

La ditta esecutrice dei lavori è impegnata nel ripristino delle aule oggetto di infiltrazioni di acqua piovana al piano terra e il parziale distacco del contro soffitto al primo piano, con l’obiettivo di riaprire quanto prima la struttura.

Stamani, dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici, sono rientrate pienamente in funzione le cucine del punto cottura di Terontola che si trovano nello stesso edificio. La scuola Paliotti è da mesi oggetto di lavori di miglioramento sismico e in questa fase erano in corso le attività per la rimozione della copertura in amianto e l’installazione del nuovo tetto.

Una circostanza che unita a quella della intensa precipitazione di ieri, ha generato le infiltrazioni. Secondo il pluviometro più vicino, nella giornata di domenica 23 giugno, sono stati superati i 71mm di pioggia in un’ora.