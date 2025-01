Cortona on the move. Via al bando

Si scaldano i motori della nuova edizione di Cortona On the Move che tornerà nella città etrusca il 17 luglio prossimo per la sua 15esima edizione. Intanto l’organizzazione lancia una prima iniziativa per sostenere telenti del mondo della fotografia. Dal 17 gennaio fino al 17 aprile sarà possibile candidarsi per il nuovo "Cortona On The Move Bar Tur Grant".

Questa iniziativa mira a supportare i fotografi di tutto il mondo, offrendo sovvenzioni e risorse per la creazione di avvincenti progetti fotografici documentaristici, che si focalizzano su temi urgenti di carattere sociale, ambientale, economico e culturale della nostra epoca.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Cortona On The Move e BarTur Photo Award, leader globale nella celebrazione del potere della fotografia, è sostenuta da Visual Storyteller Fund, e ha l’obiettivo di supportare fotografi di tutto il mondo offrendo risorse fondamentali e finanziamenti per progetti documentari in fase di sviluppo che affrontano questioni globali urgenti.

Verrà assegnato un premio di 30 mila dollari ad un fotografo professionista e due premi da 5 mila dollari ciascuno a fotografi emergenti sotto i 30 anni. Il vincitore o la vincitrice del premio principale sarà annunciata al festival Cortona On The Move a luglio.

Avrà nove mesi di tempo per completare il progetto, che dovrà essere consegnato entro il 15 marzo 2026. Il lavoro finalizzato sarà esposto all’edizione 2026 di Cortona On The Move, insieme ai due lavori vincitrici dei fotografi emergenti.

La.Lu.