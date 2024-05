Cortona Comics: gli eroi dei fumetti tornano protagonisti

CORTONA (Arezzo)

Cortona Comics concede il bis con i big del fumetto e della musica. Apre oggi la seconda avventura del fumetto nella città della Valdichiana e proporrà due fine settimana di appuntamenti, il primo dedicato al tema "Fantasy e Umoristico" mentre il 1° e 2 giugno a "Eroi e Supereroi". Oltre 70 gli artisti presenti con un programma intenso di conferenze, incontri, interviste, workshop e tutto quanto ruota intorno al fumetto. Tante le iniziative dedicate alle scuole locali. Al Cortona Comics non mancherà nemmeno un appuntamento di grande richiamo dedicato alla musica. È quello in programma il 30 maggio allo stadio di Cortona. Protagonisti in un’unica serata gli artisti Clara, Achille Lauro e Alfa, un’occasione per divertirsi con i tour estivi di alcuni fra i più popolari artisti della scena musicale (il costo è di 30 euro, biglietti su Ticketone). Tornando al fumetto sono 4 le mostre in programma situate in luoghi della città etrusca. Cuore pulsante della manifestazione il centro Sant’ Agostino che ospiterà la mostra dedicata a Fabio Celoni, ospite dell’edizione 2024 che sarà premiato domani con lo Jac d’Oro, riconoscimento alla carriera sul fumetto umoristico dedicato al grande Jacovitti. L’esposizione sarà visibile nella parte centrale del chiostro di Sant’Agostino. Si potranno ammirare le nuovissime tavole dedicate al Totò-Don Chisciotte, opera pluripremiata, oltre a qualche chicca sui personaggi Disney.

A Palazzo Ferretti saranno esposte le opere di tre autori italiani di fama internazionale, che hanno raccolto successi su successi negli Usa: Elena Casagrande, Carmine Di Giandomenico e Stefano Raffaele, protagonisti della mostra "Italians do it better". I locali di via Guelfa, di fronte alla sede centrale della manifestazione, saranno il teatro di due mostre a tema: la prima storica, sulle origini del personaggio e sulle sue creatrici, le sorelle Giussani. La seconda, dal titolo "Storia di una storia", illustrerà tutti i passaggi necessari a creare un albo di Diabolik, svelando il dietro le quinte. Infine, in collaborazione con il Maec ci sarà una rassegna storica sui 75 anni di Topolino in Italia.

Molti i workshop per i giovani a cui partecipare: domani alle 15 "Le basi del fumetto e dell’illustrazione" a cura di Maria Teresa Conte, dedicato ai bambini da 6 a 10 anni. Domenica alle 15 "Raccontare a fumetti" a cura di Teresa Cherubini (da 10 anni). Per tutta la durata di Cortona Comics, un’area del centro convegni Sant’Agostino sarà dedicata al mercato dei fumetti e dei gadget.

Laura Lucente