Arezzo, 16 gnnaio 2020 - Se sia una bomba o un petardo lo dirà il proseguimento dell’inchiesta, di sicuro c’è che lo scoppio ha fatto rumore. Parecchio rumore. Arriva a distanza di qualche mese dall’inchiesta Coingas e anche questa volta ci sono di mezzo esponenti della maggioranza che governa la città. Anzi, a dirla tutta, è proprio dal caso Coingas che si stacca una costola d’indagine capace di portare a tre indagati eccellenti: due presidenti di aziende partecipate e un consigliere comunale.

E’ corruzione l’ipotesi di reato che ha spinto il pubblico ministero Andrea Claudiani a indagare Luca Amendola, amministratore unico di Arezzo Multiservizi, Lorenzo Roggi presidente di Arezzo Casa e Roberto Bardelli, consigliere comunale eletto nelle liste di Forza Italia ma poi passato al gruppo misto. Nell’abitazione e nell’ufficio di Amendola a Multiservizi (ma dall’indagine sono esclusi atti della partecipata) , ieri gli agenti della Digos hanno effettuato una perquisizione, mirata a computer e telefonini.

Stessa cosa nei confronti di Bardelli e Roggi. Ma da dove viene fuori l’operazione? Eccoci di nuovo al caso Coingas. Da un computer in uso a Sergio Staderini, ex presidente della società del metano e indagato nell’ambito dell’inchiesta, spunta una conversazione nella quale Bardelli, spalleggiato da Roggi, racconta al sindaco di Ghinelli (peraltro del tutto al di fuori dell’indagine) di essere stato contattato da Amendola poco prima della decisione sul vertice di Multiservizi.

Lo stesso Amendola, secondo il consigliere comunale, avrebbe promesso di fargli avere 200mila euro attraverso l’intervento di una banca. In cambio da Bardelli avrebbe dovuto avere un sostegno alla sua designazione ad amministratore unico di Multiservizi, tramite pressioni su chi doveva decidere la nomina.

Ma lo stesso Bardelli, sempre nelle conversazioni ricavate dal computer di Staderini, si sarebbe lamentato di non aver ricevuto nulla, insomma Amendola non avrebbe mantenuto la promessa fatta. Va aggiunto che nell conversazioni la voce di Amendola non c’è mai, è tutto duqnue affidato a ciò che dicono Bardelli e Rossi.

Incongrua, all’apparenza, appare anche l’entità di una cifra promessa per ottenere un incarico che prevede 680 euro come gettone di presenza. In ogni caso Luca Amendola, assistito dall’avvocato Marco Manneschi, questa mattina porterà le sue dimissioni nelle mani del sindaco che deciderà se accettarle o meno.

La ricostruzione della vicenda ha portato comunque il pm a ipotizzare appunto il reato di corruzione, con Amendola nei panni del corruttore e Bardelli e Roggi in quelli dei corrotti. La perquisizione di ieri mirerebbe dunque ad accertare se fra i personaggi in questione siano intercorse comunicazioni circa questa singolare, e poi mai avvenuta, transazione.

E’ chiaro che l’inchiesta appare destinata a infuocare il clima politico cittadino a pochi mesi dalle elezioni comunali. Gli indagati sono persone note, Amendola è vicino all’area di Forza Italia, Roggi, non lontano da Casa Pound, è stato nominato presidente di Arezzo Casa in quota Lega.

Bardelli, infine, è un combattivo esponente del centrodestra, pure lui in passato vicino a Casa Pound, al suo secondo mandato da consigliere comunale.