Consiglio, passano gli atti urgenti. Votate le variazioni di bilancio. Centrodestra unito, Pd lascia l’aula

Inizia con oltre un’ora di ritardo il consiglio comunale di Cortona. Poco prima dell’assise, infatti, i capigruppi dei partiti vengono urgentemente convocati dal sindaco per dibattere sull’opportunità o meno di mettere in votazione alcuni punti all’ordine del giorno. Il motivo è presto spiegato: dopo la fissazione da parte del Ministero degli interni della data di votazione nei giorni 8 e 9 giugno, il Prefetto di Arezzo ha provveduto ad emanare il decreto per convocare i comizi elettorali. Un passaggio che limita i lavori dell’assise da qui alle elzioni. L’articolo 38 del Tuel, infatti, recita testualmente che "i consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili".

Un passaggio che ha così messo alcune opere previste "in panchina". A formulare le prime più importanti sollecitazioni in merito, ci ha pensato il gruppo di minoranza Pd che ha scelto, anche, di non prendere parte alla votazione dei punti all’ordine del giorno rimasti in votazione. Sono stati approvati l’aggiornamento del Documento unico di programmazione, il punto relativo alla variazione di bilancio per le risorse necessarie al cofinanziamento (contributo della Regione Toscana) per i lavori di antisismica per la caserma dei Vigili del fuoco di Tavarnelle, per gli interventi urgenti dedicati al cimitero di Creti, per il cofinanziamento dell’estensione dell’acquedotto e metanodotto per la frazione di Pietraia, per il cofinanziamento del bando Gal Appennino Aretino per la riqualificazione dei parchi pubblici di Terontola. Analoga decisione anche per la presa d’atto delle rettifiche richieste dalla Regione Toscana al piano strutturale intercomunale e per la lottizzazione di Redola. I suddetti punti sono stati approvati con il voto anche dei gruppi consiliati di Fratelli D’Italia e Forza Italia. Non essendone stata rilevata l’urgenza e l’indifferibilità, i capigruppo hanno deciso di non mettere al voto i punti relativi alle variazioni di bilancio per la pulizia delle mura storiche, per la manutenzione ordinaria dei cimiteri, per la cura del verde nel centro storico, per la manutenzione delle strade comunali e la nuova illuminazione pubblica. Non sono mancati alcuni scambi di opionioni sulla riapertura dell’Ostello avvenuta sabato scorso, ritenuta dalla minoranza tardiva e a soli scopi elettorali. Meoni, dal canto suo, ha ribadito la bontà della sua scelta motivandola con richieste formali da parti di università americane che hanno convinto l’investimento e la riapertura. La seduta di ieri si è aperta con il cordoglio per la morte dell’avvocato Nicodemo Settembrini cittadino onorario e presidente della omonima fondazione, organizzatore di numerose iniziative culturali e del Premio Pietro Pancrazi e per il quale è stato osservato un minuto di raccoglimento.