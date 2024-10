Confluenze, chiude l’edizione 2024 della rassegna poetica

Si è conclusa nei giorni scorsi la Rassegna nazione di poesia della città di Arezzo "Confluenze", edizione 2024 ed è stata un vero successo, sia in termini di partecipazione, che per il livello dei suoi ospiti. La rassegna è stata possibile grazie agli sponsor che hanno creduto nel progetto, tra essi il Consiglio della Regione Toscana, il Comune di Arezzo, la Biblioteca della città di Arezzo, l’Università di Siena, la Ferroviaria Italiana, Banca Etica, Ammentos, studio Tsi, studio di Acustica Ambientale, Mega+Mega. Non possono ovviamente essere dimenticare tutti coloro e tutte coloro che hanno lavorato, duramente e a lungo, per costruire con efficacia le singole iniziative, sotto la direzione di Claudio Gino Gianni.

La rassegna Confluenze ha previsto una serie di convegni dedicati alla poesia, con dibattito tra appassionati ed esperti, seguiti da vari Reading serali presso il Teatro della Bicchieraia.

Riprendendo la sua tradizione, dunque, il Festival Confluenze ha avuto per protagonisti importanti poeti contemporanei, tra cui Maria Pia Quintavalla, Carla Malerba, Lucrezia Lombardo, Maria Borio, Alessandra Corbetta, Gabriela Fantato, Marcello Frixione, Vincenzo Lauria, Giovanni Fontana, Francesco Muzzioli, Jonida Prifti, Matteo Gallo, Stefano Cesari, Maria Luisa Vezzali ed altri.

Tra le iniziative collaterali, svolte in collaborazione con La Feltrinelli Point di Arezzo, sono state inoltre svolte numerose presentazioni letterarie ed incontri sul tema della poesia presso i principali Licei aretini.

Con questo spirito trasversale e creativo, Confluenze dà appuntamento all’anno prossimo a tutti gli amanti della poesia per l’edizione 2025 della rassegna che come sempre si volgerà in più giornata alternando incontri pomeridiani e rading serali con gli autori.