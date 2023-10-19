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CronacaCINEMA
19 ott 2023
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CINEMA

Cinema in Toscana: l'ultima volta che siamo stati bambini, Dogman, Killers of the flower moon, L'esorcista, Me contro te, Taylor Swift e altri film in programmazione in diverse sale. Chiusi i cinema di Sansepolcro, San Giovanni e Italia.

AREZZO

SALA EDEN

L’ultima volta che siamo stati bambini Ore 20

Killers of the flower moon Ore 20.30

Dogman Ore 22.10

MULTISALA UCI

L’ultima volta che siamo stati bambini Ore 16

Dogman Ore 19, 21.40 L’esorcista Ore 22.30

Me contro te - Vacanza in Transilvania Ore 16.20, 17, 17.30, 18.15

Killers of the flower moon Ore 16.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21

Taylor Swift - The Eras Tour Ore 17.45, 21.30

MONTEVARCHI

CINE 8

Me contro te - Vacanza in Transilvania Ore 20

Killers of the flower moon Ore 20, 20.30

Kafka a Teheran Ore 20.30

L’esorcista - Il credente Ore 21.40

L’ultima volta che siamo stati bambini Ore 21.15

Assassinio a Venezia Ore 21.20

Dogman Ore 21.30

SANSEPOLCRO

NUOVA AURORA

La stanza delle meraviglie Ore 21.15

DANTE

Nata per te Ore 21.15

SOCI

ITALIA

Chiuso

SAN GIOVANNI

MASACCIO D’ESSAI

Chiuso

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