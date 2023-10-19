AREZZO
SALA EDEN
L’ultima volta che siamo stati bambini Ore 20
Killers of the flower moon Ore 20.30
Dogman Ore 22.10
MULTISALA UCI
L’ultima volta che siamo stati bambini Ore 16
Dogman Ore 19, 21.40 L’esorcista Ore 22.30
Me contro te - Vacanza in Transilvania Ore 16.20, 17, 17.30, 18.15
Killers of the flower moon Ore 16.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21
Taylor Swift - The Eras Tour Ore 17.45, 21.30
MONTEVARCHI
CINE 8
Me contro te - Vacanza in Transilvania Ore 20
Killers of the flower moon Ore 20, 20.30
Kafka a Teheran Ore 20.30
L’esorcista - Il credente Ore 21.40
L’ultima volta che siamo stati bambini Ore 21.15
Assassinio a Venezia Ore 21.20
Dogman Ore 21.30
SANSEPOLCRO
NUOVA AURORA
La stanza delle meraviglie Ore 21.15
DANTE
Nata per te Ore 21.15
SOCI
ITALIA
Chiuso
SAN GIOVANNI
MASACCIO D’ESSAI
Chiuso