Cena nel borgo domenica sera per l’attore Haber

Un cliente senza dubbio speciale, domenica a cena, nell’elegante ristorante di Andrea Berghi, al termine del corso principale di Sansepolcro e accanto all’arco di Porta Fiorentina: l’attore Alessandro Haber, grande artista di cinema e teatro con tanto di David di Donatello, Globo d’Oro e cinque Nastri d’Argento. Quanto basta per dare senso a una serata: "Avevo ricevuto una telefonata con prenotazione a nome Haber – racconta Berghi – ma sulle prime non avrei mai immaginato che fosse proprio lui. Mi ha richiamato quando stava per arrivare e gli sono andato incontro per consigliarlo su dove parcheggiare l’auto; quando me lo sono visto davanti, è stata una bella sorpresa. E gliel’ho subito detto: mai lei è Alessandro, l’attore. Alla domanda sul motivo per il quale si trovasse a Sansepolcro, mi ha risposto che era di passaggio: alloggiava in un albergo fuori dalle mura, ma aveva voglia di mangiare in un ristorante del centro: nel parlare, si è rivelato di una simpatia unica". Che cosa ha chiesto, scorrendo il menu? "Ha consumato un antipasto, lo stracotto e la faraona, perché ha detto che gli piace. È un buongustaio e un intenditore anche nella scelta dei vini". È uscita qualche battuta mentre lo stavate intrattenendo? "Il suo spirito allegro è stato contagioso e poi ci ha confidato: quando faccio l’attore non recito, perché sono semplicemente me stesso. Non appena le altre persone al tavolo lo hanno visto, è subito scattata la caccia alla foto e al selfie: lui ha riservato un sorriso per tutti e poi anche noi dello staff abbiamo fatto altrettanto. Insomma, ha dato un senso a una giornata festiva di lavoro e non nego che servire ogni tanto qualche vip sia gratificante per noi. Quando ci ha salutati, Haber ha precisato che sarebbe ripartito alla volta di Pescara, dove aveva uno spettacolo la sera successiva".