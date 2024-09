Cavriglia. Sindaco e giunta in visita alle scuole

Arezzo, 16 settembre 2024 – "L’impegno che l’Amministrazione ha profuso verso il determinante mondo dell’educazione e dell’istruzione è stato sottolineato più volte, ricordando l’ingente investimento economico destinato al totale restyling degli edifici scolastici, adesso completamente efficientati e privi di barriere architettoniche". Lo ha detto il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o Sanni che questa mattina, insieme alla giunta, ha visitato i vari plessi del territorio in occasione del primo giorno di scuola. L'amministrazione ha ricordato anche aspetti educativi, sempre in collaborazione con l’istituzione scolastica e i tanti progetti che riguardano il benessere e la salute, lo sport, l’inclusione, la cultura, la socialità e l’ambiente. Da qualche anno, infatti, è possibile per i ragazzi aggiungere alle consuete discipline sportive anche la pratica del golf e del padel, in collaborazione con il Golf Club Le Miniere ed il Centro Polivalente di Bellosguardo. "Non solo sport, del resto, ma anche tanti progetti legati alla cultura, al teatro e alla salute -ha aggiunto l'esecutivo - la promozione dello studio della lingua italiana dei segni, l’ormai consolidato Premio di pittura in memoria del Maestro Giuliano Pini che ha preso il nome di “Mutar d’Ale”, le innumerevoli e sempre nuove iniziative promosse dall’Associazione Culturale LiberiLibri, il progetto “Oxy” in collaborazione con la Misericordia che da anni insegna ai ragazzi come fronteggiare le eventualità di primo soccorso oppure, ancora, l’iniziativa “Nid’Art” che vedrà diventare protagonista la produzione artistica all’interno dei nostri Poli 0-6".

E' stato poi sottolineato il tema legato alle politiche green ed ecologiche, portato avanti con convinzione anche con gli studenti, coinvolti ogni anno in progetti quali “Puliamo il Mondo “o la “Festa dell’Albero”. La giunta di Cavriglia ha scelto di aprire l’anno scolastico 2024-2025 con la consegna agli studenti di una sacca che riporta lo stemma del Gonfalone ed il claim #conilcuore, #concavriglia. “L’auspicio dell’amministrazione, all’inizio di un nuovo anno educativo, non può che essere quello di rappresentare uno strumento fondamentale a fianco della Istituzioni scolastica – hanno spiegato il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni e l’Assessora con delega alla Pubblica Istruzione Paola Bonci – Dopo l’attenzione data, nel corso degli anni passati, al restyling totale degli edifici da un punto di vista architettonico e di efficientamento, l’impegno prosegue nel sostenere, in sinergia con il corpo docente, sempre nuovi progetti educativi e nel consolidare quelli in corso: solo così la scuola potrà rimanere quel punto di riferimento nell’educazione dei giovani che tutti noi vogliamo che sia.”