Castiglion Fiorentino, ripartiti regolarmente i servizi di trasporto scolastico e mensa

Arezzo, 2 ottobre 2024 – Con l’inizio delle scuole, nel Comune di Castiglion Fiorentino sono ripartiti regolarmente i servizi di trasporto scolastico e mensa, rispettivamente da lunedì 16 e da lunedì 23 settembre.

Il trasporto scolastico riguarda gli alunni che frequentano scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di primo grado. Il servizio viene organizzato per consentire agli alunni di raggiungere la scuola più vicina alla propria residenza, secondo percorsi specifici di andata e ritorno programmati con criteri razionali, tali da rappresentare il tragitto casa-scuola e viceversa meno dispersivo e più diretto possibile.

Sono state tuttavia esaminate eventuali peculiarità logistiche, ma sempre nel rispetto della maggior sicurezza per gli alunni trasportati. Lunedì 23 settembre è partito regolarmente anche il servizio mensa, sia per gli alunni delle scuole dell’Infanzia sia per gli alunni delle classi 4° e 5° delle scuole primarie che effettuano il rientro pomeridiano.

È stato inoltre rinnovato il servizio di controllo qualitativo e affidato a un fornitore specializzato estraneo al gestore. Il menu proposto è quello sperimentato lo scorso anno e che ha avuto buoni riscontri. I genitori possono tuttavia segnalare intolleranze e limitazioni alimentare all’ufficio comunale di competenza.

“A nome di tutta l’Amministrazione comunale voglio ringraziare le famiglie – dichiara l’Assessore all’Istruzione Stefania Franceschini – che sono sempre molto attente e ci danno immediati riscontri circa il servizio, così da permetterci di proporre un’offerta sempre più corrispondere alle necessità di famiglie e ragazzi; questo grazie anche al lavoro degli uffici e alla disponibilità e collaborazione degli autisti e degli addetti alla mensa che svolgono il loro lavoro con grande competenza e professionalità”.