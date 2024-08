Capacità professionali:. Saima protagonista al convegno di Lione

L’aretina Saima Meccanica sarà protagonista alla WorldSkills Competition, il più grande evento al mondo dedicato alle capacità professionali. La manifestazione è in programma da martedì 10 a domenica 15 settembre a Lione e vedrà la partecipazione anche di Saima che è stata selezionata per progettare e realizzare le cabine che verranno utilizzate nella gara iridata di verniciatura e decorazione delle auto con oltre 1.400 concorrenti di 70 Paesi che si sfideranno in 59 diverse categorie professionali.