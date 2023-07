"Ballo in Maschera" L’opera di Vignali

Anna Maria Vignali, scrittrice casentinese, presenterà il 18 luglio a Subbiano il suo ultimo romanzo "Ballo in Maschera". Vignali per i suoi romanzi ha ricevuto anche il Fiorino d’Argento a Palazzo Vecchio di Firenze, insignita dal Comune di Castel Focognano dell’"Attestato di merito" per essersi distinta in ambito culturale ed aver fatto conoscere il territorio. Questo ultimo romanzo è una storia fantastica ambientata in tempi lontani, ma che nasce "dall’eterno oscillare tra la guerra e la pace, affidato al genere umano con grande responsabilità reciproca". Un romanzo che riporta agli antichi castelli, di cui è anche ricco il Casentino, ma nel tempo passato possiamo riconoscere i tempi di oggi, dedicato a chi "non osa più credere ai suoi occhi e si protegge dietro una maschera" come dice l’autrice Vignali.