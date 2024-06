Autobus di linea travolge furgone. Traffico bloccato

Incidente nel primo pomeriggio di ieri, alla rotonda che collega via Petrarca, largo Martiri delle Foibe e via Porta Buia. Un autobus di Autolinee Toscane ha travolto un furgone del corriere Bartolini, fermo per le consegne, che è stato scaraventato addosso alle piante che costeggiano via Petrarca. La corriera invece, ha abbattuto la segnaletica a bordo strada, che ha riportato danni ingenti. Traffico in tilt ma nessun ferito. Sul posto ambulanza della Croce Bianca, vigili del fuoco e vigili urbani.