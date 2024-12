Auto diga per salvare la festa. Accesso alla piazza, i blocchi

Auto "diga" ai varchi della piazza, ma pure nei punti strategici della Città del Natale. E ancora: agenti ovunque, in borghese e in divisa per presidiare la festa nella notte più lunga. In Sant’Agostino i banchini degli artigiani e il food del contadino firmato Coldiretti, lasceranno presto lo spazio al popolo della notte che ha scelto Arezzo per aspettare il Capodanno in un trionfo di colori e musica. Quella targata Mauro Valenti, mattatore dello show. Ma sulla festa e sul divertimento vigilerà una task force già in campo per garantire la sicurezza e monitorare tutto il quadrilatero del centro. Un piano coordinato dal prefetto che impegna polizia, carabinieri, polizia municipale e vigilantes. A dare man forte al presidio in piazza, come accaduto per tutta la Città del Natale, ci saranno anche gli uomini di Ombra Security che punteranno "il faro" su ogni dettaglio e su ogni movimento. Sono attese migliaia di persone in piazza Sant’Agostino e per questo sono state predisposte una serie di misure che "blindano" l’area della festa allargando i confini a tutto il centro storico e dunque anche agli altri luoghi della movida che a San Silvestro ha una marcia in più. A varchi saranno collocati due pilot di accesso, in particolare da via Margaritone e via Garibaldi. Non solo: un veicolo dela sicurezza stazionerà nell’intersezione tra la piazza e Corso Italia. Una collocazione strategica per il piano della sicurezza.

Come pure la dislocazione di uomini in divisa in ogni angolo della piazza che si muoveranno tra la folla seguendo un piano d’azione preciso. Che passa anche dall’ausilio delle telecamere: una rete di occhi telematici che registrerà la festa in piazza e supporterà l’attività di controllo delle forze di polizia. All’interno di Sant’Agostino vietati l’uso di fuochi artificiali e la somministrazione di bevande come specifica l’ordinanza del sindaco. Stesso divieto per chi volesse brindare in piazza portandosi sotto la giacca la bottiglia di spumante. È vietato. Accanto ai controlli predisposti dal piano sicurezza, ci sono quelli lungo le strade. Che alla luce del nuovo codice della strada prevedono sanzioni pesanti per chi alza il gomito e poi si mette al volante. "Meglio far guidare chi non ha bevuto durante la serata", avverte il comandante della Municipale Aldo Poponcini. Già in campo per la sicurezza di tutti.

Lucia Bigozzi