Argento alle olimpiadi di primo soccorso. Studenti dell’Itis protagonisti in Versilia

Secondo posto per gli studenti dell’Itis Galileo Galilei alle Olimpiadi regionali di primo soccorso. Si sono svolte domenica scorsa, sul lungomare tra Viareggio e Camaiore, le gare regionali per le "Olimpiadi di primo soccorso per studenti" promosse dalla Croce Rossa comitato Regionale. "La tutela e la promozione dell’educazione alla salute e alla sicurezza è uno degli obiettivi che la nostra associazione si pone quotidianamente – spiega Luca Gradassi, presidente del Comitato Croce Rossa di Arezzo - Anche le gare di primo soccorso e le Olimpiadi per studenti rappresentano un importante momento di formazione e aggregazione per i volontari della nostra associazione, oltre che un modo per mostrare le nostre attività. Abbiamo accolto con entusiasmo la volontà di alcuni studenti dell’Itis di partecipare a questa competizione. La competenza degli istruttori, Serena Marzani e Luca Trippi, che provvedono anche alla formazione dei volontari del comitato, hanno permesso agli studenti di acquisire le capacità necessarie per affrontare i 5 scenari di primo soccorso tra cui: Incidente con monopattino, crisi epilettica, ustionato, gestione della crisi cardiaca con relativo massaggio cardiaco ed aggressione".