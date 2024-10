Arezzo Wave torna a casa. Fabbriciani e le nuove leve

Ci siamo, dopo 10 anni di assenza torna in città Arezzo Wave. Parte oggi la tre giorni di musica con l’obiettivo di riportare Arezzo al centro della scena musicale nazionale e internazionale. Oltre tremila i musicisti in rappresentanza di 900 band che hanno partecipato alle selezioni regionali. Solo 12 i finalisti che si esibiranno oggi e domani dalle 21 al teatro Tenda (ingresso libero con offerta al Calcit) da cui emergerà il vincitore dell’edizione 2024. Tra i "magnifici dodici" anche gli aretini "4RI". A rendere unico il concorso, la presenza di una giuria di livello internazionale composta da esperti di musica provenienti da Pechino, Los Angeles, Barcellona. Durante le due giornate del Festival si svolgeranno eventi collaterali di grande valore artistico e culturale come la reinterpretazione di "Voodoo Child", l’iconico album di Jimi Hendrix da parte del maestro Roberto Fabbriciani accompagnato alla chitarra da Alessandro "Finaz" Finazzo. L’evento, in programma stamani alle 11 al Teatro Tenda, sarà introdotto da Andrea Silenzi giornalista di Repubblica tra i massimi esperti del repertorio di Hendrix, il più grande chitarrista della storia del rock. Tra i momenti di rilievo del Festival, l’incontro "Ukrainian Field Notes" per fare il punto sul conflitto in corso attraverso le testimonianze dei musicisti in collegamento da Kiev. A coordinare, il giornalista Gianmarco Del Re, autore del libro "Musicians Defend Ukraine". Un Festival in cui si parlerà di intelligenza artificiale e creatività nel talk curato dagli esperti Marcello Aitiani pittore e musicista e Alessandro Mecocci professore di Computer Vision. "Quale intelligenza artificiale?", questo il tema nella sfida tra AI e creatività. Può essere l’AI un’opportunità per fornire agli artisti nuovi strumenti, seguendo l’eredità di Guido d’Arezzo, l’inventore della scala musicale? Numerosi gli ospiti sia italiani sia internazionali. Presenti sul palco gli inglesi Electric Enemy e Azul quindi gli italiani Piqued Jacks e DJ Gruff a testimoniare la varietà e la qualità degli artisti invitati. Poi la collaborazione co Liceo Artistico Piero della Francesca. Gli studenti parteciperanno all’apertura del Festival, presenti al concerto di Roberto Fabbriciani e avranno il compito di votare l’artista vincitore del Premio Under 21. Il Festival si concluderà con l’evento "Homecoming Party", festa organizzata dagli studenti stessi come augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico. Arezzo Wave è sostenuto da numerosi partner tra cui la Regione, Comune, Fondazione Guido d’Arezzo e Publiacqua. Domenica 13 ottobre, il Festival si sposterà a Milano all’auditorium Demetrio Stratos.