Arezzo, Città del Natale: tornano i treni speciali della domenica

Arezzo, 28 novembre 2024 – Domenica 1 dicembre tornano le corse speciali per collegare in treno il Casentino e la Valdichiana con Arezzo città del Natale.

Il servizio, che proseguirà fino al 22 dicembre, coinvolge entrambe le linee di pertinenza di LFI: quella che va da Arezzo a Stia e quella che va da Arezzo a Sinalunga. Gli orari. I treni del Natale di TFT partiranno da Stia alle ore 14.25, da Subbiano alle ore 16.10 e da Sinalunga alle ore 14.45.

I treni da Arezzo sia verso Stia che verso Sinalunga partiranno alle ore 19. Le fermate intermedie nella linea verso Stia sono: Pratovecchio, Porrena, Poppi, Bibbiena, Corsalone, Rassina, Subbiano, Capolona e Giovi; mentre quelle verso Sinalunga sono Pescaiola, Civitella Badia al Pino, Albergo, Monte San Savino, Lucignano e Foiano della Chiana.

Oltre alle due corse principali, un’altra partenza è prevista da Arezzo alle ore 15.39 con arrivo a Subbiano alle 15.59, mentre da Subbiano il treno partirà alle 16.10 per arrivare nel capoluogo aretino alle 16.29. Acquisto biglietti e informazioni utili. Come in tutte le linee della rete TFT, inoltre, anche per il treno della Città del Natale, è attiva la modalità di acquisto ‘Pay and go’, una soluzione smart e veloce per l’acquisto dei titoli di viaggio con carta contactless.

I biglietti sono acquistabili online nel sito di TFT www.trasportoferroviariotoscano.it e, nei giorni precedenti alle domeniche, nelle biglietterie automatiche e nei Ticket Point della rete TFT.