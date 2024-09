Arezzo Città del Natale, Fondazione Arezzo Intour scalda i motori

Arezzo, 6 settembre 2024 – La Fondazione Arezzo Intour ha iniziato le procedure per organizzare l’edizione 2024 di “Arezzo Città del Natale” che, fra le varie iniziative, vedrà la proposta di un Mercato delle Arti che si svolgerà all'interno del grande villaggio di Natale di Arezzo.

A tale proposito, è aperta una manifestazione di interesse rivolta agli espositori interessati alle casine di legno che verranno allestite nell’area del Prato Le domande dovranno pervenire entro lunedì 23 settembre 2024 alle ore 14.00 tramite il modulo disponibile sul sito internet della Fondazione Arezzo Intour a partire da venerdì 6 settembre 2024.

Nel caso si voglia manifestare l’interesse a più casine per attività diverse, sarà necessario compilare una domanda per ciascuna delle attività proposte, specificandone la tipologia. I prezzi variano da €1.650,00 a €5.000,00 (IVA esclusa), a seconda delle dimensioni della casina e della tipologia di merce (food e non food).

È previsto un costo aggiuntivo di €150,00 (IVA esclusa) per l'allaccio elettrico. Per le attività alimentari che intendono somministrare birra, è stabilito un costo aggiuntivo di €2.500,00 (IVA esclusa). I soci della Fondazione Arezzo Intour avranno diritto ad uno sconto di €500,00 sul costo della casina.

Costituiranno elemento di preferenza, nell’assegnazione: l’essere soci della Fondazione Arezzo Intour al momento della domanda e l'anzianità di associazione; la partecipazione alle precedenti edizioni; la sede dell'attività nel Comune di Arezzo; la valorizzazione dei prodotti del territorio e la minimizzazione dell'impatto ambientale; la correttezza dei pagamenti e dei comportamenti tenuti negli anni precedenti.

Per le attività alimentari, sarà data priorità a una casina esclusivamente gluten-free e a una vegetariana/vegana. Si ricorda che l’organizzatore si occuperà della decorazione esterna delle casine ma verrà valutata la realizzazione di eventuali attività collaterali e la descrizione dell'allestimento natalizio che l’espositore prevede di realizzare nella casina.

Il periodo di apertura sarà indicativamente dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025: l'orario e le date di apertura definitivi saranno comunicati entro il 18 ottobre 2024. Gli espositori dovranno presentare una SCIA per la vendita temporanea e, ove necessario, una notifica sanitaria. È obbligatoria la stipula e la presentazione di un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

La Fondazione si riserva il diritto di selezionare gli espositori a propria discrezione. Gli interessati dovranno presentare la loro domanda entro il 23 settembre 2024, tenendo conto dei costi, dei criteri di assegnazione e delle altre informazioni fornite.

La manifestazione d’interesse con tutte le informazioni dettagliate e le specifiche necessarie richieste a coloro che intendono avanzare la propria candidatura è disponibile nel sito della Fondazione: https://www.arezzointour.it/mercato-delle-meraviglie-2024.