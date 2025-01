Aquila. Il Siena avversario ostico. Domenica al Brilli Peri sfida di cartello

Arezzo, 10 gennaio 2025 – Domenica alle 14:30 l’Aquila Montevarchi ospiterà il Siena nella 19ª giornata del Girone E di Serie D. Una partita che mette di fronte due formazioni di grande tradizione, separate da cinque punti in classifica, ma con obiettivi diversi per il prosieguo della stagione. Il Montevarchi si presenta alla sfida al nono posto con 25 punti (7V-4P-7S), un bilancio di 24 gol fatti e 25 subiti. Sotto la guida del neo tecnico Atos Rigucci, i rossoblù hanno trovato una nuova linfa, conquistando due vittorie consecutive contro Ostia Mare (3-2) e Flaminia Civitacastellana (2-1). Con 7 punti nelle ultime 5 partite, il Monte sembra in crescita e punta a consolidarsi nella parte alta della classifica. Il Siena, sesto in classifica con 30 punti (9V-3P-6S), si distingue invece per essere una squadra solida: ha subito appena 15 gol, seconda miglior difesa del girone, ma ha segnato solo 17 reti, uno dei peggiori attacchi del campionato. Dopo un avvio sprint, i bianconeri hanno avuto qualche battuta d’arresto, ma arrivano al Brilli Peri forti della vittoria per 2-0 contro il San Donato Tavarnelle e con 9 punti nelle ultime 5 gare.

Come ha ricordato il collega Leonardo De Nicola, le due squadre si sono affrontate 49 volte nella loro storia ultracentenaria, di cui 35 in campionato, con un bilancio complessivo che vede il Siena in leggero vantaggio: 15 vittorie bianconere, 8 rossoblù e 12 pareggi. In Valdarno si sono disputate 17 sfide, con un bilancio più equilibrato: 7 successi del Montevarchi, 7 pareggi e 3 vittorie senesi. Tra i precedenti più recenti, spicca il 2-1 in favore del Siena in Lega Pro nel gennaio 2023, grazie ai gol di Paloschi e Buglio, con Giordani a segno per il Montevarchi. Domenica il Montevarchi cercherà di sfruttare il momento positivo e il calore del proprio pubblico per mettere in difficoltà una squadra tecnicamente attrezzata come il Siena. Dall’altra parte, i bianconeri punteranno sulla solidità difensiva e sulla loro esperienza per portare via punti da una trasferta insidiosa. Con un divario di soli cinque punti e il Brilli Peri pronto a spingere i rossoblù, la partita si preannuncia equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre a caccia di una vittoria che potrebbe dare slancio al loro 2025. Previsto al Brilli Peri un buon pubblico. Si potrebbe toccare il migliaio di presenze, con circa 200 supporter in arrivo da Siena.