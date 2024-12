Aquila. Domenica arriva il Grosseto

Arezzo, 06 dicembre 2024 – Domenica alle 14:30, l’Aquila Montevarchi ospita il Grosseto in un match che promette spettacolo, emozioni e un tocco di storia. La sfida, valida per la 15ª giornata del Girone E del campionato di Serie D, vede i rossoblù ottavi in classifica con 19 punti affrontare i maremmani, terzi a quota 24, che sono, al momento, la squadra più in forma del momento grazie a 5 vittorie nelle ultime 5 uscite. Il Montevarchi arriva dal pareggio in rimonta contro lo Sporting Trestina (2-2), confermando un buon periodo di forma con 9 punti raccolti nelle ultime 5 gare (2V-3P) e senza sconfitte dal 27 ottobre. Una vittoria domani accorcerebbe il gap con il Grosseto, riportando i rossoblù in piena corsa per i playoff. Il Grosseto, invece, sta vivendo un momento d'oro e punta a consolidare la propria posizione nei piani alti della classifica. La squadra di Consonni, con 5 successi di fila, rappresenta un banco di prova impegnativo per i padroni di casa.

Come sottolineato dall’analisi del collega Leonardo De Nicola, Aquila e Grosseto si sfideranno per la 47ª volta in campionato. Il bilancio complessivo pende leggermente a favore dei maremmani, con 18 vittorie contro le 17 dei rossoblù e 12 pareggi. Tuttavia, al "Brilli Peri" il Montevarchi è in vantaggio con 11 successi a 6, mentre il Grosseto non espugna il campo valdarnese dal lontano 2 novembre 1946, quando vinse 2-0 nel vecchio impianto. Con soli 8 punti a separare la zona playoff da quella playout, ogni gara può ribaltare gli equilibri del campionato. Per il Montevarchi sarà fondamentale sfruttare il fattore campo e la tradizione favorevole al "Brilli Peri" per ottenere una vittoria che potrebbe rilanciare le ambizioni stagionali. Appuntamento quindi per domenica al "Brilli Peri" per una sfida che unisce tradizione, rivalità e voglia di puntare in alto. Partita da non fallire invece per il Terranuova Traiana, che al Mario Matteini riceverà la visita del Flaminia Civita Castellana. Le ultime sconfitte hanno fatto suonare il campanello di allarme in casa biancorossa. Dopo una buona partenza, la squadra di Becattini ha inanellato una serie di battute d'arresto, alcune roboanti come quelle di Livorno e di Seravezza. C'è quindi bisogno di dare una sterzata e quello con la squadra laziale è un vero e proprio scontro diretto. Il Flaminia, infatti, ha 13 punti in classifica, contro i 14 del Terranuova Traiana. Ha perso 7 partite su 24, ma questo non significa che sia un avversario facile. Domenica scorsa ha dato del filo da torcere al Livorno e arriverà in Valdarno per vendere cara la pelle.