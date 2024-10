Al via "Voci d’autunnno". Cori da tutta Italia si sfidano. L’omaggio del gruppo musici

Decima edizione della rassegna corale nazionale "Voci d’Autunno", un evento atteso e amato dalla comunità locale e dagli appassionati di musica corale. La manifestazione, che si terrà domani dalle 16.15 nella chiesa di San Francesco a Sansepolcro, è organizzata dal Coro Città di Piero Domenico Stella, diretto dai maestri Bruno Sannai e Paolo Fiorucci e accompagnato da Lorenzo Tosi all’organo e al pianoforte digitale. È importante sottolineare come il raggiungimento del traguardo della decima significhi molto per il coro che aveva intrapreso questa iniziativa nel 2013, dopo che per anni a Sansepolcro non si erano tenute rassegne. Anche il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale contribuiscono alla continuità di una iniziativa che richiama ogni anno a Sansepolcro un grande numero di coristi e accompagnatori, che nella giornata si ritagliano anche uno spazio per fruire delle attrattive turistiche e artistiche della città. L’albo d’oro dei partecipanti è ricco e annovera formazioni di prestigio che hanno onorato la rassegna con la propria presenza. Anche questa edizione vede la partecipazione di due prestigiosi ensemble: la Corale Antonio Vivaldi di Gambettola (Forlì-Cesena), diretta dal maestro Rosita Pavolucci e accompagnata al piano da Monique Morgatico, che porterà il proprio repertorio ricco di tradizione e modernità, e la Corale Polifonica Città di Porto Sant’Elpidio (Fermo), diretta e accompagnata dal maestro Sauro Argalia, nota per la sua interpretazione raffinata e coinvolgente di lavori polifonici. A rendere ancora più speciale l’evento, sarà la partecipazione del Gruppo Musici della Società Balestrieri Sansepolcro, che aprirà la rassegna con due brani musicali, offrendo un benvenuto agli ospiti.