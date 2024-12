Al Teatro di Cavriglia omaggio ad Enzo Jannacci

Arezzo, 02 dicembre 2024 – A Cavriglia quinto appuntamento per la rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune di Cavriglia e da Materiali Sonori. Sabato 6 dicembre alle ore 21.15, al Teatro Comunale, verrà presentato lo spettacolo “Ecco tutto qui”, un omaggio al grande Enzo Jannacci in un racconto musicale proposto da Paolo Jannacci ed Enzo Gentile: "tutto quello che avreste voluto sapere di Enzo Jannacci e non avete mai osato chiedere". Nel 2013 ci lasciava un artista che, dalla fine degli anni Cinquanta, ha fatto grande la canzone e il mondo dello spettacolo italiano. Enzo Jannacci è stato un musicista curioso che ha rivoluzionato il concetto stesso di canzone. Ha scritto e cantato per raccontare la nostra storia quotidiana e lo si ricorda come personaggio di successo in teatro, in televisione, al cinema. È stato un medico legatissimo alla professione e ha fatto della “sua” Milano un luogo privilegiato per stare dalla parte dei più umili e degli emarginati. Tra dischi e canzoni, dal palcoscenico e dal piccolo schermo, “Ecco tutto qui” rivela i tanti modi per capire chi è stato Enzo Jannacci: la testimonianza della sua carriera in un incontro fra il figlio Paolo, pianista e cantante e stretto collaboratore dai concerti allo studio di registrazione, ed Enzo Gentile, un giornalista e scrittore che lo ha visto da vicino e lo ha conosciuto bene.

Insieme hanno scritto il libro che porta lo stesso titolo dello spettacolo (edito da Hoepli) e ne parleranno, con due microfoni e un pianoforte, anche per riascoltare le sue canzoni più conosciute che compongono la colonna sonora del nostro paese. Un concerto che è il racconto della sua vita, della sua arte, tanto surreale da essere ancora attuale, e dell’Italia. Promossa dal Comune di Cavriglia in collaborazione con Materiali Sonori, la rassegna conferma la vocazione del teatro cavrigliese come luogo multimediale, aperto alla comunità e agli artisti di livello nazionale, senza mai dimenticare i forti legami con il territorio valdarnese. “Quest’anno - ha commentato Giampiero Bigazzi di Materiali Sonori -“Materiali In Scena” è costituito da eccellenze e presenze consolidate, memorie, impegno sociale, amiche e amici. Tutto molto ‘global': radici, legame con il proprio territorio, ma proiettando la propria identità e cultura verso la nazione (direbbe qualcuno) e il mondo. Aperti ad affrontare il disagio, ma anche i sogni. Con fantasia. È sempre l’idea del palcoscenico come laboratorio permanente, alla ricerca continua del dialogo con il pubblico, del suo coinvolgimento e della dolce illusione che l’arte può offrire. Insieme alla consapevolezza del mare di difficoltà e spesso, oggi più che mai, di catastrofi che ci circonda.”