A Terranuova torna la rassegna “Diffusioni Kids”

Arezzo, 22 gennaio 2025 – Dopo la pausa dovuta alle festività natalizie, riprende a Terranuova la rassegna "Diffusioni Kids", a cura di Kanterstrasse Teatro. Domenica 26 gennaio all'Auditorium Le Fornaci, con inizio alle ore 17:00 andrà in scena la compagnia Fontemaggiore con un loro grande classico: La bella e la bestia, interpretato da Chiara Mancini e Raffaele Ottolenghi, sotto la regia di Massimiliano Burini.Nel bel mezzo di una tempesta di neve Bella perde la strada e si ritrova in un roseto, davanti ad un castello dall'aspetto antico. Coglie una rosa, entra per chiedere protezione. Così comincia la celebre fiaba, qui riproposta in chiave contemporanea: Bestia non è un animale spaventoso, ma un uomo che si considera un mostro perché non accetta il suo aspetto. Per questo si nasconde dagli altri, nel buio del suo castello. Bella viene imprigionata per aver colto una rosa ma la sua presenza nel castello riaccende le speranze di Bestia. La capacità di guardare oltre alle apparenze darà loro occasione di raccontare i propri problemi e le proprie passioni, di mostrarsi per quello che sono, di ritrovare i loro nomi dietro ai cliché, di scoprire il desiderio di rimanere insieme.