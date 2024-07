A nuovo il cimitero monumentale. Un intervento da 600 mila euro

Lavori finiti al cimitero di Foiano della Chiana. Adesso ci saranno quasi 400 nuovi loculi. Si tratta di un intervento da 660mila euro, sostenuto dal comune di Foiano. Adesso inizia lo spostamento delle salme che comporterà una variazione degli orari. Si sono conclusi da alcuni giorni i lavori di ampliamento del cimitero monumentale di Foiano della Chiana. Si tratta di un intervento che era stato inserito alcuni mesi fa all’interno della programmazione delle opere pubbliche da parte dell’Amministrazione comunale e che ha previsto la realizzazione di 376 nuovi loculi. Si parla di un intervento interamente finanziato dal Comune di Foiano della Chiana, per un importo di 660 mila euro e atteso dalla popolazione del paese della Valdichiana. I lavori, spiegano dal comune in una nota: "hanno rispettato lo stile architettonico e le caratteristiche del cimitero progettato da Leonardo De Vegni a fine ’700 e sono stati realizzati in continuità con gli ultimi ampliamenti compiuti, di cui l’ultimo nel 2010". Allo stesso tempo sono stati effettuati anche lavori per il potenziamento del sistema di smaltimento per le acque bianche che verrà collegato a quello esistente. A seguito del completamento dell’intervento, a partire da questa settimana saranno effettuate le operazioni di spostamento nei nuovi spazi delle salme temporaneamente allocate all’interno del deposito.A tal riguardo il nuovo orario di apertura del cimitero subirà alcune temporanee modifiche. Il lunedì il cimitero rimarrà chiuso mentre sarà aperto dalle 8:30 alle 19 il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica.

Soltanto il pomeriggio, dalle 14:30 alle 19, il mercoledì e il venerdì. Tale calendario rimarrà in vigore fino al termine delle operazioni di spostamento delle salme dal deposito al nuovo ampliamento. "La situazione di saturazione degli spazi nei nostri cimiteri aveva reso non più rimandabili tali investimenti – commenta il vicesindaco ai lavori pubblici Gabriele Corei che ha anche la delega ai lavori pubblici – concluso nel 2021 l’intervento al cimitero di Pozzo, adesso abbiamo dato una risposta anche al cimitero di Foiano della Chiana, così da venire incontro ai bisogni dei foianesi e migliorare lo stato complessivo dei nostri cimiteri".