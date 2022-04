Non plus Ultras, la mentalità degli ultras irrompe al Teatro Pietro Aretino

Arezzo, 26 aprile 2022 - Sabato 30 aprile, con inizio alle ore 18:30, la generazione Z torna protagonista della scena del Teatro Pietro Aretino di Arezzo con lo spettacolo “Non plus Ultras” di Adriano Pantaleo e Gianni Spezzano, con Adriano Pantaleo. L’evento segna l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale Z Generation meets Theatre, a cura di Officine della Cultura con il contributo di Regione Toscana, Comune di Arezzo e Fondazione CR Firenze e la collaborazione di Rete Teatrale Aretina, RAT Residenze Artistiche Toscane, Fondazione Guido d’Arezzo e Libera Accademia del Teatro.

Qual è il modello di vita degli Ultras? Attraverso un’indagine teatrale durata quattro anni, lo spettacolo “Non plus Ultras” cerca di dare una risposta a questa domanda, traducibile con una parola: Mentalità. Dunque, cos’è la Mentalità Ultras? È una filosofia di vita basata su delle regole non scritte ma condivise tacitamente da tutti gli Ultras. L’impianto drammaturgico dello spettacolo procede alla scoperta di questo codice etico e comportamentale svelandone i pregi e i limiti. Ciro cerca di conquistare la dolce Susanna, figlia del temuto capo Ultras Biagio ‘O Mohicano. La sua strategia è semplice: riuscire ad introdursi nel mondo della curva e conquistare la benedizione dal padre della ragazza. Ciro nel tentativo di sedurre resta sedotto, completamente catturato da quella mentalità che sembra dare un senso alla sua vita piatta e monotona che ha sempre detestato. Però. Cosa vuol dire essere un Ultras? Che responsabilità porta? Che legame corre tra lo stato civile e il movimento Ultras? Che costi ha essere un ultras? “Non Plus Ultra”, ovvero «non più oltre», la scritta che Ercole incise, sulle colonne omonime, per stabilire il limite al quale l’uomo aveva accesso. Qual è questo limite? Ciro lo scoprirà, a sue spese.

Firma la drammaturgia e la regia di “Non plus Ultras” Gianni Spezzano. Scene di Vincenzo Leone. Costumi di Giovanna Napolitano. Luci di Giuseppe Di Lorenzo. Contributi multimediali e foto di scena di Carmine Luino. Assistente alla regia Raffaella Nocerino. Collaborazione alla drammaturgia Adriano Pantaleo. Organizzazione Carla Borrelli. Produzione Argot Produzioni, Teatro Eliseo, Nest Napoli Est Teatro in collaborazione con La Corte Ospitale.

Informazioni di biglietteria: Intero: € 10,00; ridotto: € 8,00; ridotto under 30 € 5,00 – Le riduzioni vengono applicate a: over 65 anni, abbonati teatri Rete Teatrale Aretina e Teatro Petrarca. Carnet 4 spettacoli: € 24. Carnet 4 spettacoli under 30: € 16. Prevendita presso Officine della Cultura via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 con orario dal lunedì al venerdì 10:00 > 13:00 e 15:30 > 18:00 – biglietteria@ officinedellacultura.org ; presso Teatro Petrarca Via Guido Monaco, 12, tel. 0575 1739608 con orario mercoledì, giovedì e venerdì 17,30 > 19,30. Circuito BoxOfficeToscana e www.ticktone.it. Info teatro Officine della Cultura tel. 338 8431111.

“Z Generation meets Theatre – Il teatro incontra le nuove generazioni” è un progetto di Officine della Cultura realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Arezzo e Fondazione CR Firenze; in collaborazione con Rete Teatrale Aretina, RAT Residenze Artistiche Toscane, Fondazione Guido d’Arezzo e Libera Accademia del Teatro. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org.