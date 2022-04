Pasqua tra laboratori e arte in giro per musei

Arezzo, 13 aprile 2022 - Laboratori e musei aperti per Pasqua. Stanno per arrivare i Campi museali pasquali, per coltivare l’arte per crescere. Per far scoprire ai propri bambini il bellissimo mondo dei musei, ogni giorno sarà in programma la visita a un museo diverso, un' iniziativa che coinvolge i ragazzi da 6 11 anni. In particolare partecipano all’iniziativa il Mumec, Museo dei Mezzi di Comunicazione e il museo della Fraternita dei Laici, il Museo Archeologico Nazionale "Gaio Cilnio Mecenate" e Anfiteatro di Arezzo e la Casa Museo Ivan Bruschi. L’appuntamento è per il 14, 15 e 19 aprile ogni giorno con un museo da scoprire, le visite son per un massimo di 12 ragazzi da 6 a 11 anni in orario 9-12, costo 30 euro per i 3 giorni. Ogni giorno un museo da scoprire tramite attività, laboratori, percorsi didattici, visite teatralizzate. Un modo per confrontarsi tra antico e moderno, comprendere civiltà e culture passate e imparare le tecnologie e gli strumenti della scienza della comunicazione. Conoscere le tante storie che possono raccontare gli oggetti raccolti da un antiquario illuminato. Per prenotazioni: 0575 354126 o tramite una mail a casamusobruschi@gmail.com.

Anche ad aprile tante le attività proposte da Aboca Museum di Sansepolcro con nuovi appuntamenti per adulti e bambini. Sabato 16 aprile alle 16 ci sarà Dipingi le uova, laboratorio solo per bambini per preparare le tradizionali uova di Pasqua. Un insolito laboratorio di botanica artistica con colori naturali quali lo zafferano, il caffè, la cipolla bionda, la cipolla rossa, gli spinaci e la bietola per dipingere le uova con cui decorare la tavola del giorno di Pasqua o da utilizzare come un’originale idea regalo. Ritrovo alle 16 con la guida al parcheggio esterno superiore del Centro commerciale Valtiberino in Via dei Montefeltro, 1 Sansepolcro, costo 9 euro. Un autentico viaggio all'interno del Palazzo della Fraternita alla scoperta dei suoi tesori e della tecnica della lavorazione dei materiali lapidei, avvalendosi della guida e degli insegnamenti del maestro scalpellino e scultore, Pietro Fabbroni. Un'esperienza artistica e sensoriale che si concluderà con l'ultimo tassello di un mosaico direttamente realizzato dai partecipanti. L'appuntamento, su prenotazione, è per sabato 16 aprile alle 15 e nasce dall'unione di intenti e competenze della Confartigianato e della Fraternita. Prenotazioni: www.discoverarezzo.com alla sezione “esperienze”.